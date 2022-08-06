6 Августа 2022 16:26

Президент Казахстана поздравил шахматистку Бибисару Асаубаеву с наградой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву с тем, что она была удостоена награды «Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Борт N1.

«Бибисара Асаубаева добилась выдающегося успеха. ФИДЕ признала молодую талантливую казахстанку лучшей шахматисткой Азии. На это событие отреагировал и Президент Касым-Жомарт Токаев, поддерживающий шахматистов Казахстана. Он поздравил Бибисару и пожелал ей новых спортивных свершений», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось , что международная шахматная федерация (ФИДЕ) признала казахстанку Бибисару Асаубаеву лучшей шахматисткой Азии среди женщин по итогам 2021 года.





Фото : gov.kz



