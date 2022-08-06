Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Президент Казахстана поздравил шахматистку Бибисару Асаубаеву с наградой
6 Августа 2022 16:26

Президент Казахстана поздравил шахматистку Бибисару Асаубаеву с наградой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву с тем, что она была удостоена награды «Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Борт N1.

«Бибисара Асаубаева добилась выдающегося успеха. ФИДЕ признала молодую талантливую казахстанку лучшей шахматисткой Азии. На это событие отреагировал и Президент Касым-Жомарт Токаев, поддерживающий шахматистов Казахстана. Он поздравил Бибисару и пожелал ей новых спортивных свершений», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что международная шахматная федерация (ФИДЕ) признала казахстанку Бибисару Асаубаеву лучшей шахматисткой Азии среди женщин по итогам 2021 года.


Фото : gov.kz


Читайте также
Касым-Жомарт Токаев вышел в краткосрочный отпуск
Расширение сотрудничества с Саудовской Аравией усилит влияние Казахстана в регионе
Малый хадж Президента, нехватка сахара и новый штамм КВИ – обзор недели в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова
Глава государства принял Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили
Главы Минторговли и МСХ высказались относительно критики со стороны Президента РК
Президент Казахстана совершил умру
Саудовские инвестиции в обработку и несырьевые товары могут помочь и нам, и королевству - эксперт
Популярное
1 Аким города Тараза покинул свой пост
2 Молочный фальсификат - 78 % несоответствий выявили в казахстанской продукции
3 Назначен заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК
4 Сбор денег для якобы больного ребенка - двух аферисток задержали в Алматы
5 Казахстан досрочно выиграл первое «золото» ЧА-2022 по дзюдо

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив