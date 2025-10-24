РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:01, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана поздравил с юбилеем агентство «Хабар»

    В преддверии Дня Республики в столичном Казмедиацентре состоялся торжественный вечер в честь 30-летия агентства «Хабар», передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры РК.

    Фото: Минкультуры РК

    Казахстанское агентство поздравил Касым-Жомарт Токаева: письмо главы государства зачитал Арман Кырыкбаев.

    — В агентстве «Хабар» сформировалась целая плеяда профессионалов телевизионной отрасли… Уверен, что вы и впредь будете смело поднимать актуальные общественные темы и самоотверженно трудиться во благо нашей Родины, — отмечено в поздравлении.

    Свое видеопоздравление коллективу телеканала также направили председатели Сената Маулен Ашимбаев и Мажилиса — Ерлан Кошанов.

    Со словами приветствия к собравшимся обратилась и министр культуры и информации Аида Балаева.

    Параллельно, в фойе Казмедиацентра была развернута фотовыставка «Хабар: 30 лет в фотографиях». Накануне опытные журналисты провели лекции и мастер-классы для студентов факультетов журналистики ведущих вузов страны.

    Агентство «Хабар» было создано 23 октября 1995 года. Сегодня — это два телеканала, вещающих на казахском и русском языках: флагманский телеканал «Хабар» и круглосуточный информационный канал «24KZ».

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана СМИ Юбилей Минкультуры и информации Журналист
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
