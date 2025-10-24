Президент Казахстана поздравил с юбилеем агентство «Хабар»

Казахстанское агентство поздравил Касым-Жомарт Токаева: письмо главы государства зачитал Арман Кырыкбаев.

— В агентстве «Хабар» сформировалась целая плеяда профессионалов телевизионной отрасли… Уверен, что вы и впредь будете смело поднимать актуальные общественные темы и самоотверженно трудиться во благо нашей Родины, — отмечено в поздравлении.

Свое видеопоздравление коллективу телеканала также направили председатели Сената Маулен Ашимбаев и Мажилиса — Ерлан Кошанов.

Со словами приветствия к собравшимся обратилась и министр культуры и информации Аида Балаева.

Параллельно, в фойе Казмедиацентра была развернута фотовыставка «Хабар: 30 лет в фотографиях». Накануне опытные журналисты провели лекции и мастер-классы для студентов факультетов журналистики ведущих вузов страны.

Агентство «Хабар» было создано 23 октября 1995 года. Сегодня — это два телеканала, вещающих на казахском и русском языках: флагманский телеканал «Хабар» и круглосуточный информационный канал «24KZ».