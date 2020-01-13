Президент Казахстана поздравил нового султана Омана Хайсама бен Тарика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму, в которой от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил со вступлением на престол Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства, отметив стремительный экономический рост и повышение благосостояния народа Султаната Оман, высказал уверенность в том, что под руководством Хайсама бен Тарика Аль Саида эта страна и впредь будет идти по пути процветания.

«Заверяю Вас в том, что готов приложить все усилия для продолжения совместной работы в будущем с целью дальнейшего расширения основанного на принципах дружбы и взаимопонимания двустороннего сотрудничества во благо наших народов. Желаю Вам успехов во всех начинаниях на Вашем высоком посту, а народу Омана – благополучия и процветания», - говорится в телеграмме.

Напомним, прежний султан Омана Кабус бен Сайед скончался в пятницу вечером в возрасте 79 лет, а его преемником назначен двоюродный брат Хайсам бен Тарик Аль Саид.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев выразили соболезнования народу Омана в связи с кончиной султана Кабуса бен Сайеда.