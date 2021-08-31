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Президент Казахстана поздравил кыргызстанцев с 30-летием независимости

Редактор:  
Ринат Дусумов
31 Августа 2021, 14:24
Президент Казахстана поздравил кыргызстанцев с 30-летием независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Садыру Жапарову, в которой от имени всех казахстанцев и себя лично сердечно поздравил лидера Кыргызстана и весь кыргызский народ с 30-летием Независимости страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Эта знаменательная дата в истории суверенного Кыргызстана, олицетворяющая собой единство, стойкость и созидательный дух нации, имеет непреходящее значение для дальнейшего укрепления государственности, долгосрочного и устойчивого развития кыргызского государства», – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил поступательное развитие казахско-кыргызских отношений.

«Следуя коренным интересам наших братских народов, традициям многовековой дружбы и добрососедства, Казахстан и Кыргызстан с первых дней Независимости идут рука об руку, искренне радуясь взаимным достижениям, неизменно оказывая твердую поддержку друг другу. Уверен, совместными усилиями мы сможем придать качественный импульс для динамичного развития нашего многогранного сотрудничества, открыв новые горизонты казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества», – пишет Глава государства.

Президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу – благоденствия и прогресса.


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