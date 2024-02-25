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    11:02, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Президент Казахстана поздравил кувейтцев с Национальным днем

    Президент Казахстана поздравил кувейтцев с Национальным днем
    Фото: пресс-служба Акорды

    Касым-Жомарт Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха и весь кувейтский народ с общенациональным праздником – Национальным днем. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Желаю, чтобы Ваша страна, придерживающаяся идеи мира и стабильности, продолжила свой неизменный курс на дальнейший рост, процветание и достижение высоких целей. Мы рассматриваем Кувейт как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в арабском мире. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на крепкой дружбе и взаимном доверии, будет и впредь развиваться благодаря совместным усилиям двух стран, – говорится в поздравительной телеграмме.

    Глава государства пожелал Эмиру Кувейта успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Кувейта – процветания и благополучия.

    Теги:
    Президент Казахстана Сотрудничество Международная деятельность Ближний Восток Международные отношения
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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