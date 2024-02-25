Президент Казахстана поздравил кувейтцев с Национальным днем

Касым-Жомарт Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха и весь кувейтский народ с общенациональным праздником – Национальным днем. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Желаю, чтобы Ваша страна, придерживающаяся идеи мира и стабильности, продолжила свой неизменный курс на дальнейший рост, процветание и достижение высоких целей. Мы рассматриваем Кувейт как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в арабском мире. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на крепкой дружбе и взаимном доверии, будет и впредь развиваться благодаря совместным усилиям двух стран, – говорится в поздравительной телеграмме.