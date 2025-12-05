17:04, 05 Декабрь 2025 | GMT +5
Президент Казахстана поздравил Короля Таиланда с Национальным праздником
Касым-Жомарт Токаев поздравил Маху Вачиралонгкорна с Национальным праздником Королевства Таиланд, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава нашего государства подчеркнул, что отношения между Астаной и Бангкоком, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал.
Президент также выразил уверенность в том, что многогранное межгосударственное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов.