    17:04, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана поздравил Короля Таиланда с Национальным праздником

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Маху Вачиралонгкорна с Национальным праздником Королевства Таиланд, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана поздравил Короля Таиланда с Национальным праздником
    Фото: Акорда

    Глава нашего государства подчеркнул, что отношения между Астаной и Бангкоком, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал.

    Президент также выразил уверенность в том, что многогранное межгосударственное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
