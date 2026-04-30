Президент Казахстана поздравил Короля Швеции с 80-летием

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с 80-летием, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В своем поздравительном послании Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что под мудрым руководством Короля Карла XVI Густава Швеция продолжает играть важную роль на европейской и мировой арене.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит прочные узы дружбы и взаимопонимания между двумя народами и рассчитывает на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества со Швецией. Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Карлу XVI Густаву успехов в его неустанных усилиях во благо своей страны, а также процветания и благополучия дружественному народу Швеции.

Ранее представители компании из Швеции — ведущего производителя сельскохозяйственной техники, которая реализуется в более чем 40 странах — отметили заинтересованность в расширении сотрудничества с Казахстаном и заявили о намерении участвовать в развитии сельского хозяйства страны.