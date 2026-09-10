Президент Казахстана поздравил Короля Норвегии Хокона VIII с восшествием на престол

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Хокону VIII по случаю его восшествия на престол Норвегии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

– Это знаменательное событие открывает новую главу в многовековой истории норвежской монархии – незыблемого символа преемственности, единства и неотъемлемой части национальной идентичности. Уверен, что Ваше преданное служение будет способствовать дальнейшему развитию страны и благополучию ее народа, – говорится в телеграмме.

Президент также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям казахско-норвежское сотрудничество будет и впредь укрепляться.

Первого сентября Король Норвегии Хокон VIII принес присягу в парламенте страны.

В среду, 9 сентября, Норвегия попрощалась с королем Харальдом V, который скончался 28 августа в возрасте 89 лет.