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    Президент Казахстана поздравил Короля Норвегии Хокона VIII с восшествием на престол

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Хокону VIII по случаю его восшествия на престол Норвегии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Катара
    Фото: Акорда

    – Это знаменательное событие открывает новую главу в многовековой истории норвежской монархии – незыблемого символа преемственности, единства и неотъемлемой части национальной идентичности. Уверен, что Ваше преданное служение будет способствовать дальнейшему развитию страны и благополучию ее народа, – говорится в телеграмме.

    Президент также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям казахско-норвежское сотрудничество будет и впредь укрепляться.

    Первого сентября Король Норвегии Хокон VIII принес присягу в парламенте страны.

    В среду, 9 сентября, Норвегия попрощалась с королем Харальдом V, который скончался 28 августа в возрасте 89 лет.

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Норвегия
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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