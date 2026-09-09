Норвегия проводила в последний путь короля Харальда V

Норвегия в среду, 9 сентября, прощается с королем Харальдом V, который скончался 28 августа в возрасте 89 лет, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

В стране была объявлена общенациональная минута молчания на похоронах монарха.

Его сын и преемник король Хокон VIII, президент Украины Владимир Зеленский, британский принц Уильям, королевская чета Испании, президенты Финляндии, Германии и Чехии, а также премьеры Франции и Таиланда и другие иностранные высокопоставленные лица приняли участие в траурной церемонии в залах лютеранского собора Осло, говорится в публикации.

До этого гроб, покрытый красным королевским знаменем Норвегии и украшенный белыми цветами, установленный на артиллерийской лафете, везли из королевского дворца по главному проспекту города, за ним пешком шли высокопоставленные лица, а вдоль улицы выстроились тысячи людей, чтобы выразить свое почтение.

Лишь вдова Харальда, 89-летняя королева Соня, и новая королева Метте-Марит, перенесшая пересадку легких в июне, следовали за процессией на автомобиле, отмечает издание.

— Мариус Борг Хёйби, сын Метте-Марит от предыдущих отношений, находящийся под домашним арестом в ожидании рассмотрения апелляции на приговор по делу об изнасиловании и нападении, получил разрешение присутствовать на похоронах, — говорится в публикации.

На прощание с норвежским монархом прибыли также наследный принц Японии Акисино и принцесса Кико, скандинавские королевские семьи, королевские четы Бельгии и Нидерландов, князь Монако Альбер и король Иордании Абдалла II.

В конце траурной службы над собором в боевом строю пролетели четыре истребителя F-35, в то время как гроб доставили в часовню крепости Акерсхус.

Там его опустили в крипту королевского мавзолея, рядом с родителями и дедами Харальда.

Король будет упокоен в саркофаге стоимостью 2 млн долларов, чей дизайн до сих пор держится в секрете.

По завершении захоронения флаги по всей стране, приспущенные после смерти Харальда, вновь поднимут, а колокола церквей будут звонить в течение часа.

Полиция Норвегии задействовала почти 3 000 сотрудников в «одной из крупнейших операций» в своей истории.

Около 3 500 военнослужащих также приведены в готовность, над значительной частью востока страны введены беспрецедентные ограничения на использование воздушного пространства.

До своей смерти Харальд, взошедший на престол в 1991 году, был старейшим действующим монархом Европы.

Несмотря на проблемы со здоровьем в последние годы, он неизменно отвергал идею отречения и пользовался огромной популярностью среди норвежцев.

За последнюю неделю тысячи норвежцев прошли мимо гроба короля, многие выстаивали в очередях по несколько часов.

Почти 72% норвежцев заявили, что поддерживают монархию, что на восемь процентных пунктов больше, чем в предыдущем опросе в мае, свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведённого после смерти короля и опубликованного на прошлой неделе.

В феврале поддержка опускалась до самого низкого уровня: тогда за сохранение монархии высказывались 60%, против были 27%.

В тот период королевская семья оказалась втянутой в череду скандалов, серьезно подорвавших ее репутацию.

Ранее Президент Казахстана выразил соболезнования в связи со смертью государственного деятеля.

Напомним, Король Норвегии Хокон VIII принес присягу в парламенте страны. Во время церемонии участники также почтили минутой молчания память короля Харальда V.

53-летний Хокон VIII стал королем после смерти своего отца Харальда V, который занимал престол с 1991 года.