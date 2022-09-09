Президент Казахстана поздравил главный Ботанический сад с 90-летним юбилеем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Институту ботаники и фитоинтродукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«За 90 лет институт реализовал масштабные проекты, внес большой вклад в развитие ботаники. Научно-исследовательское учреждение всесторонне изучило растительный мир Казахстана и собрало ценную информацию об этой области. Отрадно, что большой опыт и научные работы ученых востребованы не только в нашей стране, но и на международном уровне», - написал в письме Касым-Жомарт Токаев.

Основанный в 1932 году, на сегодняшний день институт занимает ведущее место в исследованиях флоры Центральной Азии и Казахстана, а также в области охраны, защиты, воспроизводства и использования растительного мира Казахстана, разработки научных основ эффективного сохранения и освоения ресурсов флоры Казахстана, имеющих мировое значение. Разработанные в 1970-80 годы ассортименты растений легли в основу озеленения городов и населенных пунктов РК.

«В настоящее время коллекционный фонд диких плодовых растений насчитывает более 300 форм, среди которых только яблоня Сиверса представлена 173 формами, абрикос обыкновенный 96 формами, орех грецкий - 16 формами, отобранными из природных популяций», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК







