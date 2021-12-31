Президент Казахстана поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на ЧМ по шахматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой на чемпионате мира по шахматам («блицу») среди взрослых 17-летнюю Бибисару Асаубаеву, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю Бибисару Асаубаеву с блестящей победой на чемпионате мира по блицу. Этот выдающийся результат стал приятной новостью в канун Нового года для всех казахстанцев, особенно для любителей шахмат. Желаю Бибисаре дальнейших успехов!», - написал Глава государства на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, мировое первенство проходит в Польше. Это первое в истории Казахстана золото на чемпионатах мира по шахматам среди взрослых. Также Бибисара Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира. Ранее Бибисара заняла второе место в «рапиде».



