Президент Казахстана посетит торжества в Москве по случаю 75-летней годовщины Победы
СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Москве в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летней годовщине победы в войне 1941-45 годов. Об этом Глава государства сообщил сегодня в Сочи в ходе двусторонней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Я признателен за приглашение на празднование 75-летия победы в войне. Планирую быть в Москве. Это наш общий праздник», - сказал К. Токаев.
Глава государства также добавил, что отец был фронтовиком, а дядя похоронен в братской могиле в деревне Трубино Ржевского района Тверской области.
«За что я благодарен местным властям и, конечно же, Правительству России. Все места захоронения содержатся в хорошем состоянии», - отметил Президент.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что недавно обнаружено место захоронения в Ивановской области 73-х воинов-казахстанцев, погибших во время войны.
«Мы конечно в Казахстане будем чтить память наших воинов, которые отдали свою жизнь за Великую Победу», - резюмировал Глава государства.
Встреча лидеров двух стран состоялась на полях XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
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