18 Августа 2022 15:04

Президент Казахстана посетит Сочи и Баку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 августа Президент Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в город Сочи (Российская Федерация). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В рамках визита состоятся переговоры лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

24 августа Глава государства по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит город Баку.

В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.