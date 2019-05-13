Президент Казахстана посетил Уральский трансформаторный завод
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил Уральский трансформаторный завод, открытый в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития. Производственная мощность предприятия составляет 10 тысяч трансформаторов в год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Завод, обеспечивающий рабочими местами около 200 человек, тесно сотрудничает с местными учебными заведениями на основе системы дуального обучения.
Здесь же Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе предприятий мебельной, пищевой, строительной и легкой промышленности региона.
- Необходимо продолжать работу по диверсификации экономики с вовлечением предпринимателей в программу «Экономика простых вещей». В настоящее время Правительство активно работает в данном направлении. Акимату нужно наращивать производство в рамках данной программы, - подчеркнул Глава государства.
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