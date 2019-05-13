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Президент Казахстана посетил Уральский трансформаторный завод

13 Мая 2019 20:40 50
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Президент Казахстана посетил Уральский трансформаторный завод

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил Уральский трансформаторный завод, открытый в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития. Производственная мощность предприятия составляет 10 тысяч трансформаторов в год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Завод, обеспечивающий рабочими местами около 200 человек, тесно сотрудничает с местными учебными заведениями на основе системы дуального обучения.

Здесь же Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе предприятий мебельной, пищевой, строительной и легкой промышленности региона.

Президент Казахстана посетил Уральский трансформаторный завод 

- Необходимо продолжать работу по диверсификации экономики с вовлечением предпринимателей в программу «Экономика простых вещей». В настоящее время Правительство активно работает в данном направлении. Акимату нужно наращивать производство в рамках данной программы, - подчеркнул Глава государства.


Президент Казахстана посетил Уральский трансформаторный завод 
Президент Казахстана посетил Уральский трансформаторный завод 
Президент Казахстана посетил Уральский трансформаторный завод 

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Президент Казахстана,
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