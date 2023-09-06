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    19:20, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент Казахстана посетил тепличный комплекс ТОО «Lst Agro»

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    Photo: t.me/aqorda_resmi
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общая площадь тепличного комплекса достигает 7 гектаров, производительность – 3 650 тонн томатов в год. Сумма привлеченных инвестиций составляет 5,2 млрд тенге. Осуществляется государственная поддержка комплекса через Фонд «Даму», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарту Токаеву доложили о том, что на предприятии действуют системы капельного орошения, туманообразования и производства углекислого газа.


    Управление климатическим, оросительным и энергетическим оборудованием в тепличном комплексе полностью автоматизировано и осуществляется с помощью специального программного обеспечения. Также здесь внедрены современные технологии очистки воды.

    Благодаря применению передовой голландской системы выращивания томатов компания смогла добиться многократного увеличения урожайности и высокого качества продукции, большая часть которой идет на экспорт.

    В ходе посещения комплекса Глава государства ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции и отметил важность запуска подобных инвестпроектов для создания новых рабочих мест и обеспечения продовольственной безопасности.



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