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Президент Казахстана посетил мемориальный комплекс «Вахат аль-Карама» в Абу-Даби

27 Января 2020 22:11
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Президент Казахстана посетил мемориальный комплекс «Вахат аль-Карама» в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Глава государства посетил мемориальный комплекс «Вахат аль-Карама» в городе Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев осмотрел комплекс, название которого означает «Оазис достоинства», почтил память погибших и возложил венки. Данный мемориал воздвигнут в честь воинов, сотрудников правоохранительных органов, дипломатов, граждан ОАЭ, отдавших с 1971 года жизни во имя своей страны.


Президент оставил запись в Книге почетных гостей. «Мемориал, посвященный героям, проявившим свое мужество во время критических испытаний, призван донести до будущих поколений ценность мирной жизни. Склоняю голову в память о выдающихся сынах вашего народа, которые с честью исполнили свой священный долг, защищая интересы Родины. Желаю процветания и благополучия братскому народу Эмиратов», – написал Касым-Жомарт Токаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Ближний Восток,
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