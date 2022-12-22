Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент Казахстана посетил мавзолей Толе би в Ташкенте

22 Декабря 2022, 12:30
Президент Казахстана посетил мавзолей Толе би в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Толе би, расположенный в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Мавзолей, в котором похоронен выдающийся сын казахского народа Толе би, был построен в первой половине XV века. Архитектурный комплекс является одной из известных достопримечательностей узбекской столицы.

Ранее, находящийся с государственным визитом в Узбекистане Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте.

В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с Президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

Фото: t.me/bort_01

Новости по теме
Опубликовано видео первого дня государственного визита Президента РК в Узбекистан
Касым-Жомарт Токаев  посадил дерево на аллее у резиденции Президента Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Независимости Узбекистана
Теги:
Читайте также
БРК развивает сотрудничество с узбекистанскими партнерами
Опубликовано видео первого дня государственного визита Президента РК в Узбекистан
Касым-Жомарт Токаев  посадил дерево на аллее у резиденции Президента Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Независимости Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан
Президент подписал закон о геодезии, картографии и пространственных данных
Глава государства подписал изменения и дополнения в Налоговый кодекс
В рамках госвизита Президента РК в Узбекистан ожидается подписание соглашений на $8 млрд – Серик Жумангарин
Новости партнеров
Популярное
1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
3 Решены все финансовые вопросы по программе «ArtSport» – вице-министр Нургиса Дауешов
4 Довести долю женщин в органах власти до 30% намерены в РК
5 Книгу о девушке-беркутчи Айшолпан презентовали в Астане

Лента новостей