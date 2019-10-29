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Президент Казахстана посетил «Дом инвестиций»
29 Октября 2019 18:16
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главе государства была представлена информация об основных услугах «Дома инвестиций» г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Президенту Казахстана рассказали о работе центра поддержки предпринимательства «Qoldaý», микрофинансовых организаций «Almaty Finance» и «Almaty», деятельность которых направлена на развитие бизнеса.
Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов в реализации намеченных инициатив.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Акорда, Акимат,
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