Президент Казахстана посетил «Дом инвестиций»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главе государства была представлена информация об основных услугах «Дома инвестиций» г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.













Президенту Казахстана рассказали о работе центра поддержки предпринимательства «Qoldaý», микрофинансовых организаций «Almaty Finance» и «Almaty», деятельность которых направлена на развитие бизнеса.





Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов в реализации намеченных инициатив.



