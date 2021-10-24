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Президент Казахстана посетил Ахалтекинский конный комплекс в Ашхабаде

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Октября 2021, 19:39
Президент Казахстана посетил Ахалтекинский конный комплекс в Ашхабаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства, прибывший с государственным визитом в Туркменистан, вместе с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым посетил ипподром Ахалтекинского конного комплекса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с коллекцией лошадей Президента Туркменистана.

В ходе мероприятия почетным гостям было показано шоу конных наездников.

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Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит с государственным визитом Туркменистан 24-25 октября.
Президент Казахстана   Туркменистан  
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