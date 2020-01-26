+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -3 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент Казахстана поручил принять меры по недопущению распространения коронавируса из Китая

26 Января 2020 09:24
Поделиться:
Президент Казахстана поручил принять меры по недопущению распространения коронавируса из Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории страны, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Никакой опасности нет – Жандарбек Бекшин о посадке самолета из Уханя в Алматы
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Австралии и Японии В Алматы совершил дозаправку самолет, в котором ранее был инфицированный коронавирусом пассажир Смертельная пневмония в Китае: в Пекине вылечили двоих заболевших

«Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», - написал в своем Twitter Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, вчера в Алматы совершил дозаправку самолет, в котором ранее был инфицированный коронавирусом пассажир. В связи с этим, в алматинском аэропорту усилены меры безопасности.

«Никакой опасности нет! По международному алгоритму самолет совершил посадку и был под нашим контролем. Далее он был отбуксирован на санитарную посадку. Там была проведена дозаправка и ни один летчик или пассажир этого самолета ни на один сантиметр на территорию Казахстана не наступал», - прокомментировал главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин Жандарбек Бекшин на пресс-конференции проведенной в субботу вечером в СК «Фармация».

О новом коронавирусе из Китая стало известно 31 декабря 2019 года. Число заболевших пневмоний, вызываемой новым типом коронавируса, по последним данным, достигло 1326 человек, летальный исход зафиксирован в 41 случае.

Случаи заболевания зарегистрированы также в нескольких странах Азии, США, Франции и Австралии.

24 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка нового коронавируса требует срочных контрмер, но еще не является чрезвычайной ситуацией глобального значения.

Тем временем, 25 января в связи с быстрым распространением пневмонии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и провинции Хайнань введен наивысший – первый уровень мер реагирования.

Вчера стало также известно о том, что в Пекине удалось вылечить двух заболевших пневмонией.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив