Президент Казахстана поручил принять меры по недопущению распространения коронавируса из Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории страны, передает МИА «Казинформ».

«Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», - написал в своем Twitter Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, вчера в Алматы совершил дозаправку самолет, в котором ранее был инфицированный коронавирусом пассажир. В связи с этим, в алматинском аэропорту усилены меры безопасности.

«Никакой опасности нет! По международному алгоритму самолет совершил посадку и был под нашим контролем. Далее он был отбуксирован на санитарную посадку. Там была проведена дозаправка и ни один летчик или пассажир этого самолета ни на один сантиметр на территорию Казахстана не наступал», - прокомментировал главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин Жандарбек Бекшин на пресс-конференции проведенной в субботу вечером в СК «Фармация».

О новом коронавирусе из Китая стало известно 31 декабря 2019 года. Число заболевших пневмоний, вызываемой новым типом коронавируса, по последним данным, достигло 1326 человек, летальный исход зафиксирован в 41 случае.

Случаи заболевания зарегистрированы также в нескольких странах Азии, США, Франции и Австралии.

24 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка нового коронавируса требует срочных контрмер, но еще не является чрезвычайной ситуацией глобального значения.

Тем временем, 25 января в связи с быстрым распространением пневмонии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и провинции Хайнань введен наивысший – первый уровень мер реагирования.

Вчера стало также известно о том, что в Пекине удалось вылечить двух заболевших пневмонией.