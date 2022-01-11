Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Президент Казахстана поручил Премьер-Министру подготовить программу действий Правительства на 2022 год

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Января 2022, 12:47
Президент Казахстана поручил Премьер-Министру подготовить программу действий Правительства на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил Премьер-Министру подготовить в течение трех недель программу действий Правительства на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В завершение экономического блока выступления отмечу, сегодня мы назначили нового Премьер-Министра. Поставили ряд конкретных задач. Поручаю Премьер-Министру в течение трех недель подготовить программу действий Правительства на 2022 год. Рассмотрим ее на расширенном заседании Правительства в начале февраля», - сказал Президент РК.

Напомним, что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внешних и внутренних участников рынка.


Президент Казахстана   Премьер-министр РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане