Президент Казахстана поручил Премьер-Министру подготовить программу действий Правительства на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил Премьер-Министру подготовить в течение трех недель программу действий Правительства на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В завершение экономического блока выступления отмечу, сегодня мы назначили нового Премьер-Министра. Поставили ряд конкретных задач. Поручаю Премьер-Министру в течение трех недель подготовить программу действий Правительства на 2022 год. Рассмотрим ее на расширенном заседании Правительства в начале февраля», - сказал Президент РК.

Напомним, что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внешних и внутренних участников рынка.