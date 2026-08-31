KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Президент Казахстана поручил Правительству обеспечить устойчивый экономический рост

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана поручил Правительству обеспечить устойчивый экономический рост
    Фото: Акорда

    В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые задачи Правительства на предстоящий период и дал конкретные поручения по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.

    Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивых темпов экономического роста, повышения эффективности государственного управления и последовательного улучшения благосостояния граждан.

    Президент поручил обеспечить слаженную работу всех государственных органов, усилить исполнительскую дисциплину и сосредоточить деятельность Правительства на достижении конкретных результатов.

    Напомним, сегодня Глава государства подписал указ о назначении Премьер-министра Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Политика Экономика Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор