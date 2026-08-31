Президент Казахстана поручил Правительству обеспечить устойчивый экономический рост
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые задачи Правительства на предстоящий период и дал конкретные поручения по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.
Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивых темпов экономического роста, повышения эффективности государственного управления и последовательного улучшения благосостояния граждан.
Президент поручил обеспечить слаженную работу всех государственных органов, усилить исполнительскую дисциплину и сосредоточить деятельность Правительства на достижении конкретных результатов.
Напомним, сегодня Глава государства подписал указ о назначении Премьер-министра Казахстана.