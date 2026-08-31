Глава государства подписал указ о назначении Премьер-министра Казахстана

Указом Главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен Премьер-Министром Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Назначить Бектенова Олжаса Абаевича Премьер-Министром Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 31 августа 2026 года

№ 1418

Ранее депутаты Курултая поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра Казахстана.

За его кандидатуру проголосовали 137 депутатов Курултая.

Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы.

ТРУДОВОЙ СТАЖ

Главный специалист отдела управления юстиции города Алматы (2002–2005);

Эксперт, главный эксперт юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2005–2006);

Работа в Администрации Президента Республики Казахстан (2006–2009);

Заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (2009–2012);

Начальник департамента центрального аппарата Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012–2014);

Начальник Управления государственных закупок города Астаны (01.2015 — 07.2015);

Руководитель аппарата акима города Астаны; заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (07.2015 — 2016);

Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астана (2016 — 07.2017);

Заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики (10.07.2017 — 06.2018);

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (06.2018 — 06.2019);

Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (06.2019 — 25.02.2022);

Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)

(25.02.2022; переназначен 28.11.2022 — 03.04.2023);

Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (03.04.2023 — 06.02.2024);

Премьер-Министр Республики Казахстан (с 06.02.2024 — по настоящее время).

Образование

Казахская государственная юридическая академия (2001)

Специальность «Юрист»

Награды

Орден «Айбын» II степени (2014 г.); орден «Даңқ» (2021).