Глава государства подписал указ о назначении Премьер-министра Казахстана
Указом Главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен Премьер-Министром Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Назначить Бектенова Олжаса Абаевича Премьер-Министром Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 31 августа 2026 года
№ 1418
Ранее депутаты Курултая поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра Казахстана.
За его кандидатуру проголосовали 137 депутатов Курултая.
Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы.
ТРУДОВОЙ СТАЖ
Главный специалист отдела управления юстиции города Алматы (2002–2005);
Эксперт, главный эксперт юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2005–2006);
Работа в Администрации Президента Республики Казахстан (2006–2009);
Заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (2009–2012);
Начальник департамента центрального аппарата Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012–2014);
Начальник Управления государственных закупок города Астаны (01.2015 — 07.2015);
Руководитель аппарата акима города Астаны; заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (07.2015 — 2016);
Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астана (2016 — 07.2017);
Заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики (10.07.2017 — 06.2018);
Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (06.2018 — 06.2019);
Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (06.2019 — 25.02.2022);
Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)
(25.02.2022; переназначен 28.11.2022 — 03.04.2023);
Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (03.04.2023 — 06.02.2024);
Премьер-Министр Республики Казахстан (с 06.02.2024 — по настоящее время).
Образование
Казахская государственная юридическая академия (2001)
Специальность «Юрист»
Награды
Орден «Айбын» II степени (2014 г.); орден «Даңқ» (2021).