Президент Казахстана поручил повысить уровень правопорядка и общественной безопасности в стране

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, реализации поставленных перед органами внутренних дел задач, в том числе об укоренении принципа «Закон и Порядок».



Ержан Саденов проинформировал, что за 10 месяцев количество преступлений в стране сократилось на 5,3 тысячи.

Отмечается снижение уровня всех основных видов преступлений, улучшена их раскрываемость.

Активно ведется борьба с правонарушениями в сфере семейно-бытовых отношений. Профилактическая работа позволила снизить число преступлений в быту на 8%, в том числе убийств – на 26%.



Министр внутренних дел представил информацию о том, что задержано 1391 разыскиваемое лицо, из них 138 – за рубежом.

В ходе оперативных мероприятий не допущено в оборот свыше 30 тонн наркотиков, включая более одной тонны синтетических веществ.



В рамках противодействия организованной преступности ликвидировано 185 преступных групп, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям.



В сфере противодействия интернет-мошенничеству ликвидировано 12 колл-центров, 7 из них – за границей. Заблокировано порядка 83 млн фрод-звонков и 4 тыс. мошеннических сайтов, предотвращен вывод мошенниками 2,3 млрд тенге.



Кроме этого, Ержан Саденов доложил о внедрении цифровых решений в сфере обеспечения дорожной безопасности и правопорядка.



Так, с помощью дронов выявлено свыше 6 тыс., а посредством систем измерения средней скорости – более 190 тыс. нарушений правил дорожного движения.



Комплекс принятых мер способствовал снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях на 9,4%, в том числе по вине пьяных водителей – на 24%.



С момента запуска мобильного сервиса «Закон и Порядок», интегрированного в Egov mobile и приложения ведущих банков страны, от граждан поступило свыше 32 тыс. обращений.



Он также рассказал о мерах по противодействию экстремизму и обеспечению миграционного контроля.



Президент дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.