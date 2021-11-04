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    13:46, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Президент Казахстана поручил подготовить анализ по всем моногородам

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Правительству совместно с акиматами областей и моногородов следует подготовить соответствующий анализ по всем моногородам. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительству совместно с акиматами областей и моногородов следует подготовить соответствующий анализ по всем моногородам. Он должен учитывать разрабатываемый План территориального развития и Планы развития регионов», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства поручил завершить работу до 1 марта 2022 года.

    Ранее Глава государства отмечал, что для крупных отдаленных моногородов необходимо обеспечить их стратегическую транспортную связанность с другими регионами страны.

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    Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана
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