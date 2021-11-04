Президент Казахстана поручил подготовить анализ по всем моногородам

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Правительству совместно с акиматами областей и моногородов следует подготовить соответствующий анализ по всем моногородам. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительству совместно с акиматами областей и моногородов следует подготовить соответствующий анализ по всем моногородам. Он должен учитывать разрабатываемый План территориального развития и Планы развития регионов», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил завершить работу до 1 марта 2022 года.

Ранее Глава государства отмечал, что для крупных отдаленных моногородов необходимо обеспечить их стратегическую транспортную связанность с другими регионами страны.