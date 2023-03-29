Президент Казахстана поручил Парламенту принять закон по возврату незаконно выведенных активов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость демонополизации экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала прошлого года ведется работа по демонополизации экономики. Это непростой процесс, требующий воли и профессионализма со стороны Правительства. Однако эту работу надо продолжать», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

По словам Главы государства, предстоит внедрить понятные и действенные инструменты, обеспечивающие контроль при трансфертном ценообразовании, международном налогообложении, выделении субсидий и государственных ресурсов.

«Одним из первых указов, который я подписал после переизбрания Президентом, стал Указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов. Правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект. Прошу Парламент в ближайшее время принять соответствующий закон», - поручил Президент.