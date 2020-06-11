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Президент Казахстана показал себя как сильный антикризисный менеджер –российский эксперт
МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана грамотно и поступательно реализует свою политику по позиционированию Казахстана на международной арене и организации эффективной работы на внутреннем пространстве.Такое мнение высказала директор ИАЦ МГУ им.М.Ломоносова Дарья Чижова, анализируя отдельные аспекты работы Касым-Жомарта Токаева на посту Главы государства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Если говорить о первом годе президентства К.Токаева, его действительно сложно назвать простым. Было достаточно большое количество вызовов, которые возникали как внутри самого Казахстана, так за его пределами. Следует упомянуть инцидент в Арыси, кордайские события и влияние пандемии коронавирусной инфекции, - отметила Д.Чижова. – Глава государства действительно показал себя как сильный антикризисный менеджер, который способен принимать жесткие и своевременные решения, что крайне важно при управлении страной».
По оценкам эксперта, политика, которую провозгласил К.Токаев, придя к власти - это политика слышащего государства и максимального внутреннего реформирования Казахстана – сейчас она крайне важна и своевременна.
«Как показывают последние социологические опросы, в Казахстане наблюдается достаточно высокий уровень ожидания изменений, общество требует модернизации тех сфер, которые достаточно длительное время являются зонами пристального внимания. В этом смысле концепция слышащего государства очень конструктивно ложилась именно на эти общественные ожидания», - считает Д.Чижова.
По ее словам, с момента избрания Президент активно продвигает тезисы о необходимости реформирования практически всех сфер жизнедеятельности казахстанского общества, не ограничиваясь лишь социально-экономическим направлением, но и предлагая политические изменения, которые бы отвечали современным вызовам.
«При этом ему удалось обеспечить преемственность с курсом Первого Президента Казахстана. Прежде всего, речь идет о многовекторности страны во внешней политике, а также о сохранении межнационального согласия внутри самой республики», - сказала руководитель ИАЦ.
«Если говорить о евразийском векторе, то в одном из своих последних интервью Касым-Жомарт Кемелевич в очередной раз подтвердил приверженность продолжению развития евразийской экономической интеграции как перспективного проекта в глобальном формате. И те тезисы, которые он обозначил, в т.ч. на заседании Высшего евразийского экономического совета в мае этого года, говорят о том, что Казахстан остается активным участником данных интеграционных процессов. В целом это подтверждает приверженность прежнему курсу, а также формирует контуры новых инициатив Казахстана в рамках этого взаимодействия», - подчеркнула политолог.
Одной их характерных особенностей первого года президентства Д.Чижова назвала безусловную последовательность действий нового руководства. С ее слов, реформы проводятся поступательно, с учетом общественного мнения.
«Национальный совет общественного доверия, который был создан, он, конечно, является своеобразным символом первого года президентства. В его состав включены видные и яркие общественники и эксперты, которые рассматривают все актуальные темы, волнующие как локальные сообщества (гражданские группы), так и общество в целом.
«Концепция слышащего государства не осталась на бумаге, она реализуется конкретными действиями и имеет практическое выражение в тех реформах и тех посылах, которые К.Токаев адресует в общество. Они также говорят о том, что власть действительно прислушивается к общественным запросам внутри Казахстана и, безусловно, опирается в своих решениях в том числе и на мнение народа», - сказала она.
«На мой взгляд, Касым-Жомарт Кемелевич грамотно и поступательно реализует свою политику по позиционированию Казахстана на международной арене и выстраивая эффективную работу на внутреннем пространстве, укрепляя авторитет власти и формируя ее грамотный образ», - резюмировала эксперт.
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