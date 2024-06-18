Президент Казахстана поговорил по телефону с Премьером Пакистана

Глава государства провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе пакистанской стороны, Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Курбан айт.

Во время беседы стороны уделили особое внимание перспективным направлениям двусторонних отношений.

Глава нашего государства отметил большой потенциал экономической кооперации, который становится движущей силой многогранного сотрудничества двух стран.

Кроме того, были обсуждены вопросы взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках международных организаций, в том числе повестка предстоящего саммита ШОС в Астане.