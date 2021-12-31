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Президент Казахстана подписал Закон по вопросам совершенствования залоговой политики банков

31 Декабря 2021 21:32
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Президент Казахстана подписал Закон по вопросам совершенствования залоговой политики банков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.


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