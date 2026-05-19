Закон об ответственном обращении с животными подписал Президент РК

Сегодня, 19 мая 2026 года, Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Закон об ответственном обращении с животными усиливает ответственность владельцев за содержание и выгул животных, обязанность по недопущению причинения вреда другим людям и их имуществу, возмещение ущерба в случае нарушения установленных требований.

Законом внесены уточняющие поправки. В частности:

Вопросы регулирования численности безнадзорных животных, включая порядок и сроки, переданы в компетенцию акиматов;

Уточнено понятие «безнадзорные животные»;

Дополнена норма о принятии решения об эвтаназии животных на основании ветеринарного заключения, а также внесены другие уточняющие изменения.

Концепция закона не меняется. Модель безвозвратного отлова бродячих собак остается и была поддержана Сенатом.

Ранее Глава государства подчеркивал важность формирования культуры ответственного отношения к животным, недопущения жестокого обращения, а также усиления ответственности их владельцев.

Напомним, ранее сенаторы вернули в Мажилис закон об ответственном обращении с животными. Верхняя палата предложила скорректировать наиболее обсуждаемые нормы. В их числе — отказ от применения термина «эвтаназия» при регулировании численности животных в статье 15 закона, вызвавшей широкий общественный резонанс. После Мажилис согласился с поправками. Закон об ответственном обращении с животными был направлен на подпись Президенту РК.