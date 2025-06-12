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    17:04, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства подписал Закон «Об аквакультуре»

    Целью Закона является обеспечение устойчивого развития аквакультуры путем создания новых и расширения действующих производств, а также увеличения объемов выращивания конкурентоспособных объектов аквакультуры и обеспечение их безопасности для жизни и здоровья человека и окружающей среды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об аквакультуре»
    Фото: Акорда

    В целях содействия государства в создании новых и расширении действующих производств документом внедрено научное сопровождение инвестиционных проектов посредством предоставления информационно-аналитической и научно-методической поддержки бизнеса за счет бюджетных средств.

    Также Законом предусмотрены такие меры господдержки, как субсидирование, льготное кредитование, страхование, налоговые преференции, обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой и другое.

    Законом четко разграничены виды деятельности, осуществляемые субъектами аквакультуры, а также рыбохозяйственные водоемы и участки для осуществления такой деятельности (международные, республиканские и местные).

    Документом заложен основной принцип по рациональному использованию рыбохозяйственных водоемов для недопущения вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания.

    Наряду с этим, внедрен государственный контроль в сфере аквакультуры, который является частью контроля в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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