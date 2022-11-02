Президент Казахстана подписал закон о внесении изменений в договор о ЕАЭС

2 Ноября 2022, 15:52

2 Ноября 2022, 15:52

Президент Казахстана подписал закон о внесении изменений в договор о ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Вступление в силу Закона обеспечивает указанным лицам реализацию и защиту пенсионных прав, приобретенных ими при осуществлении трудовой деятельности в Комиссии и Суде ЕАЭС.

Текст Закона публикуется в печати.

Также сегодня Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море».