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Президент Казахстана подписал закон о сотрудничестве между странами СНГ в сфере авторского права

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Мая 2023, 09:10
Президент Казахстана подписал закон о сотрудничестве между странами СНГ в сфере авторского права

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Само Соглашение было подписано на заседании Совета глав Правительств СНГ 12 ноября 2021 года в целях урегулирования вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также в интернет-ресурсах на территории государств-участников СНГ; разработки и реализации мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного использования объектов авторского права и смежных прав; углубления сотрудничества уполномоченных (компетентных) органов с правообладателями; обмена информацией в сфере противодействия незаконному использованию объектов авторского права и смежных прав между уполномоченными (компетентными) органами; обеспечения на постоянной основе обмена учебной, методической и специальной литературой, а также результатами научных исследований по данной тематике, а также углубления сотрудничества в области охраны авторского права и смежных прав.
Как сообщалось ранее, ожидаемыми результатами принятия Закона являются создание правовых механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также расширение торгово-экономических и культурных связей между государствами – участниками Содружества независимых государств
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