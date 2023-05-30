Президент Казахстана подписал закон о сотрудничестве между странами СНГ в сфере авторского права

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.