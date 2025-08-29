РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:54, 29 Август 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана подчеркнул ключевую роль конституционной реформы в развитии страны

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана подчеркнул ключевую роль конституционной реформы в развитии страны
    Фото: Акорда

    В своей речи Президент подчеркнул, что мы осуществили фундаментальные преобразования в государственной политике. Конституционная реформа заложила прочную правовую основу для проведения данной масштабной работы. Она открыла путь к реализации принципа «Справедливого государства» в политике, экономике, социальной сфере и судебной системе.

    — Наш Основной закон провозглашает, что земля и все природные ресурсы принадлежат народу. Для реализации данного положения на практике была проделана большая работа.

    По моему поручению была разработана программа «Национальный фонд — детям», а половина ежегодного инвестиционного дохода Фонда перечисляется на специальные накопительные счета детей. С прошлого года из Нацфонда было выделено более 1,5 млрд долларов. Это крайне важный проект, который даст подрастающему поколению уверенность в своем будущем.

    Все это реальные плоды обновленной Конституции, теперь Основной закон — это действительно полноценный, эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан. Огромный правозащитный потенциал действующей Конституции реализуется путем принятия целого ряда важнейших законов и специальных планов, — сказал он.

    Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что в прошлом году был принят закон по противодействию торговле людьми, он усилил гарантии недопустимости эксплуатации человека в каких бы то ни было формах.

    — Вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Установлена уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак, усилено наказание за похищение человека.

    Кроме того, был предпринят ряд конкретных мер по гуманизации уголовного судопроизводства и повышению его эффективности, внесены существенные поправки в соответствующие кодексы.

    В связи с юбилеем Конституции был принят закон об амнистии. Безусловно, все эти шаги обусловлены тем, что государство ставит во главу угла общечеловеческие ценности при реализации политики противодействия преступности и в вопросе социальной справедливости, — отметил Глава государства.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана День Конституции
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают