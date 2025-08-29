Президент Казахстана подчеркнул ключевую роль конституционной реформы в развитии страны

В своей речи Президент подчеркнул, что мы осуществили фундаментальные преобразования в государственной политике. Конституционная реформа заложила прочную правовую основу для проведения данной масштабной работы. Она открыла путь к реализации принципа «Справедливого государства» в политике, экономике, социальной сфере и судебной системе.

— Наш Основной закон провозглашает, что земля и все природные ресурсы принадлежат народу. Для реализации данного положения на практике была проделана большая работа. По моему поручению была разработана программа «Национальный фонд — детям», а половина ежегодного инвестиционного дохода Фонда перечисляется на специальные накопительные счета детей. С прошлого года из Нацфонда было выделено более 1,5 млрд долларов. Это крайне важный проект, который даст подрастающему поколению уверенность в своем будущем. Все это реальные плоды обновленной Конституции, теперь Основной закон — это действительно полноценный, эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан. Огромный правозащитный потенциал действующей Конституции реализуется путем принятия целого ряда важнейших законов и специальных планов, — сказал он.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что в прошлом году был принят закон по противодействию торговле людьми, он усилил гарантии недопустимости эксплуатации человека в каких бы то ни было формах.