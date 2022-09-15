Президент Казахстана подарил Папе Римскому домбру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск получил в подарок от Президента Казахстана домбру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В память о пребывании на гостеприимной казахской земле Глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому Франциску домбру», - говорится в сообщении.

«Казахский народ особенно благодарен Вам за то, что Вы очень тепло высказывались о нашей культуре, в частности, говорили о домбре. Сейчас все издания, средства массовой информации цитируют Ваши слова.

Все говорят, что самым лучшим пропагандистом казахской культуры, и, в частности, нашего национального инструмента домбры, является именно Папа Римский. Сейчас это очень популярно среди молодежи и детей. А после Ваших слов, думаю, интерес к домбре будет проявлен не только в Казахстане, но и за его пределами», - сказал Президент Казахстана.

Фото: t.me/bort_01