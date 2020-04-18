Президент Казахстана поблагодарил Правительство Индии за партию лекарств для борьбы с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Правительство Индии за направленную партию лекарств для борьбы с пандемией. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Искренне благодарю Правительство Индии и лично Премьер-министра г-на

@NarendraModi за направленную в Казахстан партию лекарств для борьбы с пандемией. Особо хочу отметить, что этот жест дружбы и солидарности сделан в то время, когда Индия прекратила экспорт лекарств за рубеж», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.