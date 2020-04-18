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Президент Казахстана поблагодарил Правительство Индии за партию лекарств для борьбы с коронавирусом

Автор:  
Гульмира Байзакова
18 Апреля 2020, 23:57
Президент Казахстана поблагодарил Правительство Индии за партию лекарств для борьбы с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Правительство Индии за направленную партию лекарств для борьбы с пандемией. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Искренне благодарю Правительство Индии и лично Премьер-министра г-на

@NarendraModi за направленную в Казахстан партию лекарств для борьбы с пандемией. Особо хочу отметить, что этот жест дружбы и солидарности сделан в то время, когда Индия прекратила экспорт лекарств за рубеж», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Как сообщалось, рейс с особыми пассажирами и лекарствами прибыл из Индии в Казахстан.
Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Индия  
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