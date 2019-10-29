+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 17 °С
USD 387.98 EUR 430.31
RUB 6.09 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент Казахстана ознакомился со стратегией развития «Алматы – 2050»

29 Октября 2019 12:40
Поделиться:
Президент Казахстана ознакомился со стратегией развития «Алматы – 2050»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев представил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву проект стратегии развития «Алматы – 2050», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Президенту РК доложили о строительстве метро и выкупе земель в Алматы
Алматы должен усилить статус главного делового центра страны – Глава государства Мусорные свалки стали обычным делом на территории БАО и Медеу – Касым-Жомарт Токаев Аким Алматы попросил Президента поручить ускорить переход ТЭЦ-2 на газ

Программа определяет ключевые направления работы по социально-экономическому развитию Алматы, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, обеспечению занятости населения, поддержанию общественной безопасности, улучшению инфраструктуры городских окраин. Также обозначены перспективы развития Алматинской агломерации.

Касым-Жомарт Токаев вручил 12 воспитанникам детских домов, нуждающимся в жилье, ключи от квартир в микрорайоне «Коккайнар».

«Поздравляю всех вас с новосельем! Государство всегда будет уделять особое внимание решению жилищного вопроса. Желаю вам успехов!» – сказал Глава государства.

В целом в микрорайоне «Коккайнар» в рамках программы «Нұрлы жер» жилье в строящемся доме получит 51 человек из числа выпускников детских домов, стоящих в очереди.









Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Жилье,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив