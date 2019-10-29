Президент Казахстана ознакомился со стратегией развития «Алматы – 2050»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев представил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву проект стратегии развития «Алматы – 2050», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Программа определяет ключевые направления работы по социально-экономическому развитию Алматы, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, обеспечению занятости населения, поддержанию общественной безопасности, улучшению инфраструктуры городских окраин. Также обозначены перспективы развития Алматинской агломерации.

Касым-Жомарт Токаев вручил 12 воспитанникам детских домов, нуждающимся в жилье, ключи от квартир в микрорайоне «Коккайнар».

«Поздравляю всех вас с новосельем! Государство всегда будет уделять особое внимание решению жилищного вопроса. Желаю вам успехов!» – сказал Глава государства.

В целом в микрорайоне «Коккайнар» в рамках программы «Нұрлы жер» жилье в строящемся доме получит 51 человек из числа выпускников детских домов, стоящих в очереди.































