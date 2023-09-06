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    18:50, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент Казахстана ознакомился с генеральным планом города Конаева

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    Photo: t.me/aqorda_resmi
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматинскую область Президент страны прибыл в Конаев, где ему был презентован Генеральный план города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Как сообщила Главе государства директор ТОО «Урбостиль» Любовь Нысанбаева, проектная площадь областного центра к 2050 году составит 19 тысяч гектаров, численность населения – 200 тысяч человек.

    Для перспективного развития и размещения нового культурно-общественного центра выбрана площадка «Жана-Иле». Здесь предусмотрено размещение объектов социально-бытового, культурного, жилищного, образовательного и рекреационного назначения.

    Планируется создать более 20 тысяч рабочих мест в системообразующих кластерах и предприятиях. Это приведет к появлению большого количества субъектов малого и среднего бизнеса, в которых будет занято более 30 тысяч человек.

    Аким Алматинской области Марат Султангазиев презентовал Главе государства проект благоустройства общественной набережной.

    Теги:
    Президент Казахстана Главная Президент
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