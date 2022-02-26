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Президент Казахстана ответил на добрые пожелания девочки из Жамбылской области

26 Февраля 2022 19:40
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Президент Казахстана ответил на добрые пожелания девочки из Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Благодарность за теплые слова маленькой жительницы Жамбылской области выразил Глава государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Жибек Исабек учится во втором классе школы-гимназии «Молдир» в селе Жасоркен Жамбылского района Жамбылской области, - рассказали в региональной службе коммуникаций Жамбылской области. - Жибек – одна из лучших учениц этой сельской школы, у нее хорошая успеваемость. На днях она написала письмо с добрыми пожеланиями на имя Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Ее письмо попало в руки Главы государства».

Президент страны в своем ответе Жибек написал, что с благодарностью прочитал письмо жамбылской школьницы.

«Спасибо за теплые слова, адресованные мне. Уверен, что ты завтра вырастешь настоящим гражданином и станешь достойной дочерью нашей страны. Всё, что мы делаем сегодня, посвящено вам - нашему светлому будущему. Поэтому хорошо учись, впитывай в себя то, что преподают твои учителя и мама, иди к цели. Стань гордостью своей семьи, добивайся успехов! Передавай привет маме и брату», - написал Глава государства, подарив девочке ноутбук.

Маленького автора письма принял аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Глава региона отметил, что был приятно удивлен этим событием.

«Такое письмо может написать только такая смелая, как ты, Жибек», - подчеркнул аким области, и подарил ей смартфон и книгу.


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#Президент Казахстана   #Жамбылская область   #Общество  
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Автор:

Галина Скрипник

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