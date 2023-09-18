Президент Казахстана обсудил в США сотрудничество с мировым лидером в области транспорта и логистики

Глава государства принял президента и главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.

Рафаэль Сантана проинформировал Главу государства о прорабатываемых инвестиционных проектах по запуску в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих, созданию инжинирингового центра и трансферту технологий.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал планы компании инвестировать около 1 миллиарда долларов в транспортно-логистическую отрасль, отметив, что это будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и станет основой для других инфраструктурных проектов.

В рамках визита Президента в США было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между акционерным обществом «НК «Қазақстан Темір Жолы» и Wabtec.

Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) входит в список Fortune 500 и является одним из мировых лидеров в области транспорта и логистики.

В компании работают свыше 27 000 сотрудников в более чем 50 странах мира.

Сегодня Глава государства прибыл с рабочим визитом в США. В ходе визита Касым-Жомарт Токаев выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».

Кроме того, запланированы встречи Президента Казахстана с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.