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    Президент Казахстана обсудил с главой Всемирной таможенной организации развитие «умной границы»

    В Акорде состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Иэном Сондерсом, ередает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев
    Фото: Акорда

    Глава государства отметил значимую роль сотрудничества со Всемирной таможенной организацией по вопросам совершенствования законодательства и повышения эффективности таможенного администрирования в Казахстане.

    Президент подчеркнул, что Казахстан прилагает значительные усилия в целях укрепления транспортных связей в Евразии и создания благоприятных условий для транзита грузов. Он также отметил, что наша страна последовательно развивает модель «умной границы», применяя цифровые решения для оптимизации таможенных процедур.

    Президент Казахстана обсудил с главой Всемирной таможенной организации развитие «умной границы»
    Фото: Акорда

    В свою очередь Иэн Сондерс высоко оценил поступательное развитие контактов между Всемирной таможенной организацией и Казахстаном, отметив значительный прогресс в совершенствовании таможенного администрирования, внедрение современных цифровых решений и укрепление институционального потенциала соответствующих органов.

    Собеседники подтвердили приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества, которое успешно развивается на протяжении более 30 лет. Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно новых вызовов и тенденций в мировой торговле. Отдельное внимание было уделено перспективам расширения торгово-экономических связей и укрепления транспортно-логистического потенциала региона Центральной Азии.

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Таможня Граница
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор