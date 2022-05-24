24 Мая 2022 21:23

Президент Казахстана обратился к участникам Всемирного экономического форума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проходящего в эти дни в Давосе Всемирного экономического форума Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам круглого стола, организованного Международным финансовым центром «Астана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем обращении Глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах мировой повестки дня. По мнению Касым-Жомарта Токаева, ситуация с COVID-19 и события в Украине стали причиной фрагментации мировой экономики, которая столкнулась с новым геополитическим стресс-тестом на евразийском континенте.

Президент рассказал о принятых государством в рамках борьбы с последствиями пандемии мерах по совершенствованию системы здравоохранения, поддержке малого и среднего бизнеса и инфраструктурных проектов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подробно проинформировал участников форума о проводимых в стране масштабных политических и экономических реформах и подготовке к предстоящему республиканскому референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

Глава государства отметил, что Казахстан привержен реализации целей в области охраны окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления (ESG). Он заявил, что наша страна остается надежным партнером в деле обеспечения непрерывных цепочек поставок товаров, сырья и сельхозпродукции на мировые рынки.

«Развитие «зеленой» экономики, повышение энергоэффективности и развитие сектора возобновляемых источников энергии станут приоритетами нашей Стратегии низкоуглеродного развития, которая обеспечит оптимальный путь к нулевому уровню выбросов к 2060 году», – сказал Президент Казахстана.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приверженность Казахстана международным обязательствам и универсальным принципам в сфере прав человека и верховенства закона.

В работе круглого стола приняли участие представители крупных мировых инвестиционных компаний, некоммерческого сектора и международных СМИ.