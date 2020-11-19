Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент Казахстана обозначил приоритетные задачи в обеспечении обороноспособности государства

19 Ноября 2020, 18:28
Президент Казахстана обозначил приоритетные задачи в обеспечении обороноспособности государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Министерства обороны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи, которые предстоит решать Вооруженным силам РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«На заседании коллегии Министерства обороны поставил конкретные задачи, которые предстоит решать Вооруженным силам Казахстана. В условиях кризиса глобальной системы безопасности необходимы новые подходы к обеспечению защиты страны от внешних угроз», - обозначил Глава государства.

«Приоритетными задачами в обеспечении обороноспособности государства считаю поддержание высокой степени готовности Вооруженных сил, укрепление боевого духа военнослужащих, оснащение армии передовыми технологиями. Особое внимание следует уделить безопасному хранению боеприпасов», - отметил Президент.


Президент Казахстана   Армия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области