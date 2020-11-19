Президент Казахстана обозначил приоритетные задачи в обеспечении обороноспособности государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Министерства обороны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи, которые предстоит решать Вооруженным силам РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«На заседании коллегии Министерства обороны поставил конкретные задачи, которые предстоит решать Вооруженным силам Казахстана. В условиях кризиса глобальной системы безопасности необходимы новые подходы к обеспечению защиты страны от внешних угроз», - обозначил Глава государства.

«Приоритетными задачами в обеспечении обороноспособности государства считаю поддержание высокой степени готовности Вооруженных сил, укрепление боевого духа военнослужащих, оснащение армии передовыми технологиями. Особое внимание следует уделить безопасному хранению боеприпасов», - отметил Президент.