Президент Казахстана объявил о проекте бюджета народного участия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости участия казахстанцев в обсуждении всех аспектов жизни государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нашим вторым принципом является инклюзивность. Заинтересованные граждане должны иметь возможность принимать участие в обсуждении важнейших решений. Каждый голос должен быть услышан. Для этого предстоит развивать соответствующие политические механизмы. В целях учета мнения жителей конкретного региона относительно государственных расходов, будет реализован проект бюджета народного участия», - сказал Президент на встрече с Президентским молодежным кадровым резервом.

По словам К. Токаева, возможности граждан в обсуждении важных решений должен расширить портал открытого правительства.

«Казахстанцы не должны воспринимать чиновников как некую касту избранных, которые кулуарно принимают решения, касающиеся всего общества. Чиновники не должны быть неприкасаемыми. Я не устаю повторять – государственные служащие – это часть народа, работают для народа и среди народа. Это все не ради красного словца. Это все для того, чтобы претворить в жизнь. Убежден, именно граждане должны давать конечную оценку деятельности государственных служащих, о чем я говорил в Послании», - отметил Глава государства.

«Другой вопрос, как к этому прийти. Вы знаете, что в рамках Национального совета общественного доверия инициирован пакет реформ по усилению роли гражданского общества в системе государственного управления. Эта работа, безусловно, будет продолжена», - пообещал Президент.

Напомним, сегодня, 15 января, в Акорде проходит встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.

Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.



