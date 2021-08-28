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Президент Казахстана объявил 29 августа Днем общенационального траура

28 Августа 2021 11:28
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Президент Казахстана объявил 29 августа Днем общенационального траура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства объявил 29 августа Днем общенационального траура, передает МИА «Казинформ».

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«В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 12 человек погибли, 98 пострадали. Поиски пропавших продолжаются.

Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию.

Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области. Правительственная комиссия побывала на месте ЧС в Жамбылской области



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#Президент Казахстана   #Взрывы в Жамбылской области  
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