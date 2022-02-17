Президент Казахстана о январских событиях: Нельзя сказать, что все вышли на мирный митинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эпицентре январских событий находились преступные группировки, террористы, которые прошли специальную подготовку. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Это была спланированная акция. В эпицентре январских событий находились преступные группировки, террористы, которые прошли специальную подготовку и руководили бандитами и преступниками. Конечно, в этих группировках оказались и мирные граждане. Теперь наша задача состоит в том, чтобы разобраться, кто из них преступник, а кто нет. Это очень сложная работа, все станет ясно по итогам следствия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал казахстанцев все это правильно понимать.

«Нельзя сказать, что все вышли на мирный митинг. Это полный абсурд. Ни один здравомыслящий человек никогда не поверит этому. Террористы стремились обострить ситуацию с целью подорвать стабильность в стране и запугать наш народ. А обычные граждане, пришедшие на мирный митинг, к сожалению, «попались на их удочку». Мы должны, в первую очередь, защитить права таких людей. Я поручил провести тщательную проверку по каждому делу. Те, кто виновен в нарушении прав граждан, будут привлечены к ответственности», - добавил Глава государства.