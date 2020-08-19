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Президент Казахстана – о коррупции: Настал момент для объединения усилий государства и граждан

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Августа 2020, 15:12
Президент Казахстана – о коррупции: Настал момент для объединения усилий государства и граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коррупция – это глубоко социальная болезнь. Победить мы ее сможем только общими усилиями, считает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Сегодня настал момент для объединения усилий государства и граждан. Коррупция – это глубоко социальная болезнь. Победить мы ее сможем только общими усилиями. Нужны новые формы общественного контроля и максимальная прозрачность управленческих решений. Для формирования в обществе «нулевой терпимости» к коррупции должна постоянно проводиться целенаправленная идеологическая работа. В целом антикоррупционной деятельности необходимо придать новый импульс по всем направлениям», - заявил Касым-Жомарт Токаев сегодня на совещании по вопросам борьбы с коррупцией.

Напомним, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе перед Главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы г. Шымкента и Жамбылской области.

Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на совещании по вопросам борьбы с коррупцией можно прочитать здесь.


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