Президент Казахстана: Низкие тарифы в стране - это скрытая субсидия богатым людям

— Кто выигрывал от дешевой электроэнергии? Не многодетные семьи с низкими доходами, главными выгодополучателями стали крупные предприятия. Кто выигрывал от дешевого бензина? Не студенты и не пенсионеры, которые, как правило, пользуются общественным транспортом, а близкие к власти предприниматели, которых теперь принято называть олигархами или олигополией. Кто выигрывал от низких тарифов на коммунальные услуги? Конечно, не добросовестные граждане, которые оплачивают все счета в срок, а бизнесмены-посредники, нажившие капиталы в «коммунальном болоте», — отметил Президент.

По его словам, цены и тарифы в Казахстане — самые низкие в «постсоветском» пространстве.

— Наша страна поневоле превратилась в теневого поставщика дешевых ГСМ в сопредельные государства, подпитывая их экономики. Поэтому настало время развенчать миф о выгодности низких тарифов для людей со скромным достатком. По факту, это скрытая субсидия богатым людям, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи Президент подчеркнул необходимость изменения подходов к социальной поддержке.

— Государство обязано поддерживать тех, кто реально нуждается — точечно, адресно, путем выплат прямых компенсаций. Поэтому повышение тарифов — это выстраданный шаг к правильной, честной экономике, в которой каждый платит по мере потребления, но помощь получает тот, кому она действительно нужна. Тарифы должны быть справедливыми: «чем больше потребляешь, тем больше платишь». Такая задача мною поставлена, — сказал Глава государства.

Уже достигнуты первые положительные результаты. Внедрена дифференциация в системе оплаты, «социальная норма потребления» с минимальными тарифами для тех, кто расходует базовый минимум воды или электроэнергии.

— Уверен, это позволит развернуть прежнюю систему в сторону справедливого распределения общественных благ, чтобы ресурсы страны работали на всех граждан, а не на избранных. Только так мы сможем выстроить современную инфраструктуру и эффективную энергетику, а экономика получит мощный стимул к качественному росту, — заключил Президент.

