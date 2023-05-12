Президент Казахстана назначил ряд судей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил ряд судей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Указ о назначении размещен на портале информационно-правовой системы нормативно-правовых актов РК «Әділет».
Согласно документу назначены на должность судьи:
по Актюбинской области:
Каргалинского районного суда — Сарсенова Данагуль Кайратовна;
по Алматинской области:
Карасайского районного суда — Утегенова Жазира Абдурашидовна;
по Жамбылской области:
Таласского районного суда — Избасаров Кайрат Булатович с освобождением от должности судьи Енбекшинского районного суда города Шымкента;
по Карагандинской области:
суда № 2 района Алихан Бокейхан города Караганды — Экзеков Талгат Турсунович с освобождением от должности председателя Саранского городского суда этой же области;
по Костанайской области:
Амангельдинского районного суда — Бекбосинов Ерлан Кайратович;
Карабалыкского районного суда — Усмаев Бек-Хана Ханпашаевич;
Костанайского городского суда — Минх Евгения Витальевна;
Лисаковского городского суда — Айсенов Мадина Зинуллиновна, Сапабекова Алина Алиевна;
Рудненского городского суда — Бижанов Асылхан Айдарханович, Жанабаева Динара Сапаргалиевна, Иманбаева Гульсум Багдадовна;
по Северо-Казахстанской области:
суда района имени Габита Мусрепова — Калинина Наталья Владимировна;
Мамлютского районного суда — Зубкова Инна Викторовна;
по Туркестанской области:
Сарыагашского районного суда — Орынбаев Жасулан Жумагалиевич;
Туркестанского городского суда — Акынов Жанабил Болатович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;
по Восточно-Казахстанской области:
Шемонаихинского районного суда — Калдаманова Кымбат Уразкановна.