Президент Казахстана назначил ряд судей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил ряд судей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Указ о назначении размещен на портале информационно-правовой системы нормативно-правовых актов РК «Әділет».

Согласно документу назначены на должность судьи:

по Актюбинской области:

Каргалинского районного суда — Сарсенова Данагуль Кайратовна;

по Алматинской области:

Карасайского районного суда — Утегенова Жазира Абдурашидовна;

по Жамбылской области:

Таласского районного суда — Избасаров Кайрат Булатович с освобождением от должности судьи Енбекшинского районного суда города Шымкента;

по Карагандинской области:

суда № 2 района Алихан Бокейхан города Караганды — Экзеков Талгат Турсунович с освобождением от должности председателя Саранского городского суда этой же области;

по Костанайской области:

Амангельдинского районного суда — Бекбосинов Ерлан Кайратович;

Карабалыкского районного суда — Усмаев Бек-Хана Ханпашаевич;

Костанайского городского суда — Минх Евгения Витальевна;

Лисаковского городского суда — Айсенов Мадина Зинуллиновна, Сапабекова Алина Алиевна;

Рудненского городского суда — Бижанов Асылхан Айдарханович, Жанабаева Динара Сапаргалиевна, Иманбаева Гульсум Багдадовна;

по Северо-Казахстанской области:

суда района имени Габита Мусрепова — Калинина Наталья Владимировна;

Мамлютского районного суда — Зубкова Инна Викторовна;

по Туркестанской области:

Сарыагашского районного суда — Орынбаев Жасулан Жумагалиевич;

Туркестанского городского суда — Акынов Жанабил Болатович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;

по Восточно-Казахстанской области:

Шемонаихинского районного суда — Калдаманова Кымбат Уразкановна.