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Президент Казахстана направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана

31 Января 2023, 18:15
Президент Казахстана направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви и Премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу. Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Пешавар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Разделяю чувства всех пакистанцев и решительно осуждаю этот чудовищный акт насилия, который несовместим с какой-либо религией, противоречит человеческим убеждениям и здравому смыслу. Терроризм во всех его формах и проявлениях неприемлем и не может быть оправдан. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это скорбное время мы солидарны с народом Пакистана», – говорится в соболезновании.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 72 человека погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар - северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва возле границы с Афганистаном.

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